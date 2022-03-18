В среднем выявлялось 8 614 случаев заражения по стране каждый день.

За то же время отмечено увеличение количества ежедневных госпитализаций с диагнозом COVID-19. Оно составило 14%. В больницы в среднем направляли 163,3 пациента в день.

Коэффициент воспроизводства вируса в настоящее время достигает 1,09. В Sciensano поясняют, что превышение этим показателем единицы означает ускорение распространения вируса.

Эксперты отмечают, что динамика нарастания заболеваемости после определенного благополучного периода в эпидемиологической обстановке страны связана с недавней отменой ранее соблюдавшихся антикоронавирусных ограничений.

С начала пандемии коронавируса в Бельгии от этой инфекции умерли 30 тыс. 510 человек.