«Требование о ПЦР-тестах перед поездкой будет отменено для всех пассажиров, независимо от того, прибывают ли они по программе Test & Go или «Песочница Пхукета». Туристам, которые приезжают в Таиланд по этим двум программам, необходимо сдать тест по прибытии, а на пятый день пройти экспресс-тест на антиген в отеле», — пишет газета.

Как отмечает издание, пассажиры, которым необходимо соблюдать карантин по прибытии в Таиланд также освобождаются от ПЦР-теста перед вылетом в королевство, однако им все равно грозит пятидневный карантин, а также прохождение двух тестов – на 4-й и 5-й день.

Кроме того, с 1 апреля туристы смогут прибывать по суше через провинцию Сатун на юге, в дополнение к нынешним Нонгкхай, Удонтхани и Сонгкхла. Также открывается для приема иностранных граждан аэропорт Хатъяй.

«CCSA по-прежнему будет требовать от туристов наличие страховки от COVID-19 на сумму не менее $20 тыс., но есть вероятность, что сумма покрытия может быть снижена», — пишет The Bangkok Post.

В начале марта Таиланд отменил второе ПЦР-тестирование для иностранных туристов, заменив его на экспресс-тест на антиген в рамках программы Test&Go.