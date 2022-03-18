По предварительным данным, утром в пятницу при подготовке к противообледенительной обработке воздушного судна, следовавшего рейсом "Сочи-Оренбург", работники наземных служб международного аэропорта Сочи выявили задымление в турбине.

Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункт назначения резервным бортом.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь прокуратура также организовала проверку по факту задымления двигателя.

"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи задымлением двигателя воздушного судна Boeing-738 авиакомпании "Нордвинд" 18.03.2022 в аэропорту Сочи. Пострадавших нет", — говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.