Заказ включает поставку оборудования и программного обеспечения, установку и пусконаладочные работы "подсистемы видеоидентификации физических лиц на основе автоматического анализа изображения лица человека" в терминалах B, D, E.

На работы отведено 227 дней. Максимальная стоимость закупки — 44,2 млн руб.

Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" — "Аэрофлот". Экс-замглавы "Аэрофлота" по IT Кирилл Богданов (сейчас — замминистра транспорта РФ) анонсировал начало использования биометрического контроля пассажиров при посадке на рейсы в "Шереметьево" с 2019 года.

В том же 2019 году о тестировании системы распознавания лиц сообщала S7: оно проводилось в бизнес-зале базового аэропорта компании — "Домодедово".

Аэропорт "Внуково" планировал запустить в тестовом режиме биометрический контроль пассажиров в 2020 году, сообщал тогдашний замдиректора по операционной деятельности аэропорта Дмитрий Хартунян. Систему планировалось опробовать на пассажирах внутрироссийских рейсов.