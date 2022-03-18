Дата выбрана неслучайно — именно 18 апреля прекратит действовать федеральное постановление об обязательном ношении масок во время полетов и в аэропортах США.

Авиакомпания будет предлагать пассажирам пиво, вино и другие спиртные напитки на внутренних рейсах протяженностью более 250 миль (400 км). Отмечается, что во время пандемии алкогольные напитки по-прежнему предлагались путешествующим бизнес-классом, а также на международных рейсах.

Многие авиакомпании — включая американские American Airlines и Delta Air Lines, нидерландскую KLM и британскую easyJet — приостановили продажу алкоголя на рейсах в США с началом пандемии COVID-19 в 2020 году, отмечает Forbes. Такая мера была направлена на то, чтобы минимизировать контакты пассажиров с членами экипажа, а также пассажиров друг с другом.