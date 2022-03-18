Пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 23,2% и составил 422,967 тыс. человек. Международными рейсами в январе-феврале перевезено 9966 пассажиров. По сравнению с 2021 годом рост многократный, так как в первые месяцы прошлого года международные рейсы в "Храброво" не выполнялись, за исключением нескольких чартеров.

За первые два месяца 2022 года было выполнено 1779 самолетовылетов, что на 23,9% больше, чем в январе-феврале 2021 года. Объем обработанных грузов и почты увеличился на 17% — до 1294,147 тонн.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.