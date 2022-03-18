"Наша республика со своей стороны готова к туристическому сезону и росту потока туристов на полуостров", — сообщил Мурадов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его словам, Крым и в прошлом году пережил "большой рост турпотока из регионов России", который "превысил 10,5 млн человек".

"Думаю, что с учетом нынешних обстоятельств он (турпоток — ИФ) будет нарастать", — уточнил зампредседателя Совета министров Крыма.

При этом Мурадов не исключил, "что какая-то часть наших соотечественников может ездить за границу".

"Но в нынешней ситуации это весьма затруднено с точки зрения технических моментов — авиасообщения, действия банковских карт и возможных проявлений эмоциональной враждебности", — отметил Мурадов в беседе с изданием.