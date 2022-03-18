Так, налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) снижена с 6% до 1% по режиму "доходы" и с 15% до 5% по режиму "доходы минус расходы". Пониженные ставки будут действовать для применения весь текущий налоговый период, до 31 декабря 2022 года.

На сниженные ставки смогут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.

Кроме того, депутаты одобрили снижение на 50% налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости. На эту льготу смогут претендовать те предприниматели, чьи доходы от сдачи недвижимости в аренду сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Данная налоговая льгота также будет действовать весь 2022 год.

Кроме того, внесены корректировки в региональный бюджет, связанные с мерами поддержки субъектов МСП.

В частности, дополнительно из краевого бюджета будет выделено около 500 млн рублей на льготные микрозаймы для предпринимателей. Предполагается, что эти средства позволят оплатить текущие расходы и удержать предприятия от закрытия.

Также предполагается выделить 200 млн рублей на компенсацию половины затрат, понесенных предпринимателями из-за повышения ставки по кредитам. Данной льготой смогут воспользоваться субъекты МСП, чьи кредитные договоры были заключены до 1 марта 2022 года, а долг перед банком превышает 500 тыс. рублей.