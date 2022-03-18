Предварительно установлено, что 17 марта коммерческая организация оказывала туристические услуги по перевозке восьми пассажиров на катере с воздушной подушкой "Хивус-10" на остров Ольхон Байкала. При этом фирма не имела лицензии на перевозку пассажиров этим видом транспорта.

Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении. По данным следствия, катер и автомобиль столкнулись в районе острова Огой. Пассажиры катера получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что состояние здоровья пострадавших оценивалось легкой степени тяжести, госпитализированных нет. После аварии катер и внедорожник Toyota Land Cruiser сгорели.