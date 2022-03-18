В Стамбуле отменены занятия в частных и государственных школах, местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. Для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.

Ожидается, что снегопад продолжится на выходных, ввиду этого авиакомпания Turkish Airlines отменила уже около 100 запланированных на субботу авиарейсов.

На прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле Turkish Airlines и Pegasus отменили более 200 рейсов.

По прогнозам местных метеорологических служб, нынешний снегопад будет сильнее, чем на прошлой неделе.