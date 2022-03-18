"Продление закрытия аэропортов на юге России до 03:45 26 марта 2022 года", — сообщили в ГК.
Аэропорт Сочи как временный хаб работает в штатном режиме.
Росавиация ввела запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ утром 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. Запрет изначально действовал до 2 марта, затем неоднократно продлевался.
Полеты были ограничены в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.