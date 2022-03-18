«С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе», — написала она в своем телеграмм канале, поблагодарив египетского коллегу за поддержку.

Гражданам РФ для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить по прибытии в международные аэропорты страны. Стоимость однократной въездной визы для – $25, она действует 30 дней. Если турист пробудет в Египте дольше, при вылете из страны с него взимается штраф в размере $100.

Для туров в Шарм-аль-Шейх на Синайском полуострове продолжительностью до 14 дней действует безвизовый режим.