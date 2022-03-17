Подписав соглашение в 1999 году, Бермуды передали России функции и обязательства, в том числе по надзору и контролю в соответствии с приложениями к конвенции Международной организации гражданской авиации (ICAO) — о лицензировании персонала и правилах воздушного движения. BCAA при этом сохранило обязательства по надзору в соответствии с приложением о летной годности воздушных судов.

"В случае приостановки соглашения все функции и обязательства по надзору возвращаются к Бермудам как к государству, в котором зарегистрированы самолеты", — говорится в заявлении.

Наиболее важным последствием приостановки действия соглашения является то, что лицензии российских пилотов больше не будут действительными для полетов на авиалайнерах, зарегистрированных на Бермудах, — отмечают в BCAA.

"Бермуды никогда не передавали РФ обязательства по контролю летной годности самолетов. Поскольку соблюдение норм и требований в этом плане является ответственностью государства, в котором зарегистрированы самолеты (то есть Бермудских островов), оно и остается в зоне ответственности BCAA. Когда речь идет о выводе самолетов из реестра, BCAA будет делать это только по запросу владельца и в рамках соответствующего законодательства и процедур, — говорится в заявлении.

Приостановка сертификатов

Как сообщалось, 12 марта BCAA приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Западные санкции в отношении РФ ограничили способность регулятора осуществлять надзор за безопасностью полетов, в связи с чем он "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов", говорилось в заявлении BCAA.

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. По данным BCAA, на Бермудах зарегистрировано более 700 самолетов 30 российских авиакомпаний. Одновременно более половины самолетов в РФ, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Реакция РФ

В ответ на действия BCAA правительство РФ 15 марта выпустило распоряжение о приостановке межправсоглашения с Бермудами по надзору за самолетами. Это позволит "создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ" и "даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", сообщала пресс-служба правительства.

Решение авиавластей Бермуд не приведет к снижению безопасности полетов российских авиакомпаний, так как сертификат летной годности "остается действительным в соответствии с законами государства регистрации", заявляли в Росавиации.

При этом подтверждение летной годности определяется регулярными проверками каждого воздушного судна специалистом уполномоченного органа. Результат проверки "не может быть оформлен общим решением по всем воздушным судам", оппонировала Росавиация.

Ведомство также напомнило о принятии нового федерального закона, позволяющего регистрировать в России права на самолеты, находящиеся в лизинге у зарубежных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности, как ожидается, позволит авиакомпаниям сохранить и продолжить использование "санкционной" авиатехники.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus. Большинство российских авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы.

Ограничения не затрагивают зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр". Эти авиакомпании продолжают выполнять зарубежные рейсы на некоторых направлениях.