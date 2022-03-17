«Цены в ресторанах будут расти – это неизбежно. Потому что цены у поставщика растут, и мы с этим ничего сделать не можем. Единственное, что рестораторы могут, — поднимать цены не пропорционально росту закупок, а удержаться чуть ниже», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Миронов, удержать цены можно за счет замещения продуктов на российские аналоги такого же качества.

«Понятно, что овощи, фрукты, какую-то бакалею, импортные соусы никто не заменит. Идея сделать меньше выход тоже очень ущербна: в ресторанах выход порций там именно такой, какой надо для того, чтобы гость был доволен. Ее нельзя уменьшить, иначе бы это давно уже сделали. Заменить на более дешевый продукт – это тоже не решение, если это, конечно, не кафе на вокзале, где 100% гостей случайные, а полноценный ресторан, где 80% людей постоянные. Это только оттолкнет гостя», — пояснил он.

Между тем, эксперт посетовал, что импортозамещение в России работает слабо и распространяется далеко не на всю продукцию. «Ресторанам не хватает овощей и салатов, не хватает теплиц для их выращивания и даже крупные агрохолдинги и крупные совхозы значительную часть своей продукции просто перепродают, покупая импортное», — добавил он.

Кроме того, по словам Миронова, МСП оказались в незавидной ситуации не только из-за роста расходов на закупки продуктов, но и из-за трудностей с оплатой аренды площадей.

«После ухода иностранных операторов в условном ТЦ снизился поток посетителей, плюс низкая платежеспособность. Выручка ресторанов уже составляет не более 50% от той, которая была. При этом арендодатель цены не снижает. Тогда рестораны окажутся на грани закрытия», — пояснил Миронов.

По его словам, необходимо вводить субсидии для поддержки МСП, которые обязуются сохранять персонал их зарплаты. Средства нужно выделать из налогов, которые платит ресторан, тогда это будет стимулировать владельцев официально трудоустраивать и не сокращать сотрудников.