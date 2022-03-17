«Авиакомпания AZUR air завершила программу вывозных рейсов из Мексики, Кубы и Доминиканской Республики. С 28 февраля по 17 марта из этих стран в Россию на рейсах AZUR air вернулись в общей сложности 12 638 путешественников. Авиакомпания выполнила из Латинской Америки 33 рейса, из них 24 в Москву (аэропорт Внуково), четыре — в Санкт-Петербург и два — в Екатеринбург. По одному вывозному рейсу из Доминиканы выполнено в Новосибирск, Казань и Уфу», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этих рейсах из России на родину вернулись 93 гражданина латиноамериканских стран: Кубы, Доминиканской Республики, Эквадора, Чили, Коста-Рики и Аргентины. В частности, на одном из рейсов из Москвы в Пунта-Кану путешествовали 27 пассажиров.

«AZUR air продолжает программу вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся в Египте, Турции и во Вьетнаме. Всех пассажиров, находящихся сейчас на зарубежных курортах, AZUR air вернет домой», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в пресс-службе, начиная с 8 марта авиакомпания использует для международных рейсов только самолеты, зарегистрированные в России.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом из-за санкций Евросоюза против российской авиаотрасли. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания".