«Ситуация действительно непростая, на сегодняшний день больше всего пострадали рестораны среднего уровня, потому что идет откат гостя вниз: платежеспособность населения чуть-чуть упала, а зарплаты нигде не выросли. При этом растут цены. Потребитель нынче откатывается именно в фастфуд. Ниже уже некуда», — рассказал он во время пресс-конференции.

Между тем, эксперт отметил, что проблема ухода иностранных компаний с российского ресторанного рынка сильно преувеличена, поскольку их доля не так велика.

«McDonald's – это всего 850 точек, часть из них франшизная, которая, скорее всего, никуда не пойдет. На фоне порядка 250 тыс. точек питания в России это, конечно, мало. В Москве до 200 точек этой сети, и рынок с удовольствием займет всю эту нишу: заберет помещения, трудоустроит сотрудников», — считает Миронов.

Рестораны быстрого питания McDonald's в России объявили о закрытии с 14 марта. Решение было принято из-за обострения ситуации на Украине, начавшейся 24 февраля. Страны Евросоюза ввели жесткие санкции, а иностранные компании стали массово приостанавливать работу в РФ.

По словам Миронова, в последние годы бизнес испытывает серьезный дефицит работников. Профильные учебные заведения выпускают 0,3% профессионалов от потребности рынка. «McDonald's – это хорошая школа, поэтому ресторанный рынок их расхватает сразу», — добавил он.

Эксперт отметил, что такая же ситуация обстоит с поставщиками, которые просто переориентируются на другие рестораны.