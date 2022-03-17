"Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот": Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350", — сказано в сообщении "Аэрофлота".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. Одновременно более половины самолетов в РФ, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.