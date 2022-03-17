В январе аэропорт принял 267 тыс. 424 человека, в феврале — 223 тыс. 969.

В марте появились новые направления — Дубай и Тель-Авив. Ожидается открытие рейсов в Анапу, Салехард и Иркутск, отмечается в сообщении.

В связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. В дальнейшем Росавиация продлила запрет на полеты до 20 марта.

Аэропорт Минвод вошел в число тех воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполняются вывозные рейсы для доставки туристов домой, в том числе базовой авиакомпанией "Азимут".