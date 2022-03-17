"Мы доложим ситуацию, связанную со строительством нового города на 50 тыс. человек. Мы готовим сейчас предложения по "подтяжке" инфраструктуры. Буквально обсуждаем, до 1 апреля предложения будут внесены в правительство РФ", — сказал Аксёнов в четверг в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Он уточнил, что есть два варианта, где создать город. Первый — непосредственно на западном побережье, в Сакском районе. Второй вариант — построить город в Симферопольском районе вблизи поселка Николаевка.

Ранее сообщалось, что новый курортный город построят в Сакском районе на западе Крыма. Тогда Аксёнов отмечал, что в новом населенном пункте, в частности, будут располагаться апартаменты и гостиницы.