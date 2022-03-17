"Хочу подчеркнуть: по всем инфраструктурным проектам — там, где это возможно — нужно, конечно, ускорять работу. Так, следует максимально оперативно завершить строительство последнего восьмого этапа автомобильной трассы "Таврида", — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя в четверг.

Он похвалил качество проведенных строительных работ на законченных участках трассы и добавил, что восьмой этап готов более чем наполовину.

"Это очень важно, это ключевой участок всей магистрали. С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые удобные и современные подъезды к Севастополю", — сказал Путин.

Строительство "Тавриды" началось в мае 2017 года. Это автодорога категории IВ, на которой построено 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму составила около 150 млрд рублей, они построены. Стоимость восьмого, севастопольского, участка — порядка 9 млрд рублей, ведется строительство.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, является единственным исполнителем работ по строительству "Тавриды". Дорога строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Движение по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Севастополя запущено 27 августа 2020 года. Команду открыть трассу дал президент России Владимир Путин после того, как лично проверил качество дорожного полотна, проехав по одному из участков шоссе за рулем автомобиля "Аурус".

Завершение этого объекта позволило сократить время в пути через Крымский полуостров до 2,5 часов. Ранее на дорогу от Керчи до Севастополя у водителей уходил почти целый день.