"У нас на фоне ситуации с ковидом отмечается настоящий туристический бум. В прошлом году в республике побывало более 1 млн туристов, таких количеств не было с советских времен", — сообщил глава министерства курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков на прошедшей в онлайн-режиме пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Он отметил, что в настоящее время курорты республики загружены очень плотно.

"Вместе с тем, уже сейчас есть кое-какие негативные признаки. Есть отмены бронирований на последующие 2-3 месяца. Но это не фатально, не такие огромные объемы. Я надеюсь, что этот рынок будет стабилизирован", — сказал глава Шогенцуков.

Он также сообщил, что по соглашению с РЖД регион запускает круизный туристический поезд. Также рассматривается возможность запуска турпоездов более бюджетного формата.

Ранее в министерстве курортов и туризма КБР "Интерфаксу" сообщили, что на курортах республики в 2021 году гостиничные мощности были увеличены почти на 10%.