"Сейчас дополнительные меры (поддержки туротрасли — ИФ) предлагаются — это тема нулевого НДС для объектов размещения, в первую очередь, для гостиниц. Соответственно, эта сфера сама по себе становится экономически интересной. И предприниматели, которые ищут для себя новые возможности в этой ситуации, безусловно заинтересованы возможностями, которые дает индустрия туризма", — сказал Ионин журналистам в Екатеринбург.

Он напомнил, что до введения санкций уже был предпринят ряд мер по финансовой поддержке отрасли. В частности, по ряду проектов предоставляются льготные кредиты под 4% годовых, также прямые субсидии на развитие инфраструктуры — кэмпинги, глэмпинги.

"Наша задача здесь — вести разъяснительную работу, показывать, демонстрировать эти возможности", — подчеркнул он.

Ионин также напомнил, что в Свердловской области ставится задача увеличить туристический поток к 2035 году до 5 млн человек против 1,6 млн человек в год (показатели 2019 года). В этом году регион могут посетить порядка 1,8 млн туристов, что выше "допандемийных" показателей.