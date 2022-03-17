По данным полиции, 31-летний безработный мужчина срезал металлическую сетку на крыше вольера и "похитил одну из самых крупных хищных птиц — беркута".

"Нижегородец попытался сбежать, но был задержан сотрудниками охраны частного зоопарка и передан прибывшим на место сотрудникам патрульно-постовой службы полиции", — говорится в сообщении.

Позже в ГУ МВД уточнили, что птица была обнаружена дома у подозреваемого, а сам он доставлен в полицию. Кража была совершена в ночь на 16 марта.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, "по словам задержанного, раньше у него жил попугай, который случайно улетел, поэтому он решил завести другую птицу".