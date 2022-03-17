"С нуля часов по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом мы говорили с премьер-министром (Белоруссии) Романом Головченко в начале недели и согласовали с президентом это решение", — сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

По его словам, свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между Россией и Белоруссией.

Ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что Россия обещает максимально быстро снять коронавирусные ограничения на границе с Белоруссией.

"Я попросил Михаила Мишустина, чтобы сделать это быстро (хотя есть полноценное авиационное, железнодорожное сообщение, тем не менее надо довести вопрос до конца). Он пообещал, что примет необходимые решения для того, чтобы это состоялось быстро. Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учетом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили", — сказал премьер.

В 2020 году их-за пандемии коронавируса правительство РФ ввело ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.