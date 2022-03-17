"У нас есть лишь предположения, что в части турецкого направления авиасообщению быть. У нас есть заявки, по географии — Стамбул, Анталья, Мармарис, Бодрум. Вполне вероятно, что все оно состоится, но количество рейсов, скорее всего, будет значительно снижено, что приведет к увеличению цены авиационной перевозки. Возможно, увеличение цены авиаперевозки будет существенным", — сказал Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

По его словам, подорожание авиаперевозки нанесет удар по массовому сегменту.

"Туры, которые дорогие, с наиболее дорогими отелями, премиум-сегмент если и пострадают, то пострадают минимально. А вот массовый сегмент может, и если ситуация не изменится и (сбудутся — ИФ) те прогнозы, которые делают специалисты, — по нему будет нанесен удар", — добавил Мальцев.