"Будапешт — великолепное направление. Мы планировали, что уже со второй половины марта, примерно с 26 числа, помимо "Уральских авиалиний" будет летать авиакомпания Wizz Air. Были на этот счет базовые договоренности. Также мы видели, что это самое быстрорастущее зарубежное направление, однако последние события пока временно эти планы заморозили. То есть сейчас у нас нет авиасообщения с Венгрией, и мы знаем, что в большую часть ЕС совершить авиационный перелет напрямую из России невозможно", — сказал Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

В декабре 2021 года генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан сообщил, что новая авиакомпания может начать летать из Екатеринбурга в Венгрию в марте 2022 года. Генконсул подчеркивал, что, вероятнее всего, весной на Урал зайдет лоукостер, который будет летать прямыми рейсами между Екатеринбургом и Будапештом. Рейсы будет выполнять зарубежная авиакомпания, но не уточнялось, какая конкретно.