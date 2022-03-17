По его словам, кешбэк сегодня – самый эффективный механизм стимулирования спроса на путешествия по России. «Поэтому 2,5 млрд рублей мы использовали из пяти. Думаю, до июля и оставшиеся 2,5 млрд на субсидии для наших потребителей используем. А так мы просим на осень еще 5 млрд рублей", — сказал Барзыкин на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

В частности, по его словам, в прошлом году программой воспользовались около 1 млн человек. Барзыкин отметил, что в этом году ожидается еще большее количество воспользовавшихся программой кэшбэка.

Однако эксперт считает, что программа не только и не столько является стимулом для путешествий. "Как стимул, как импульс кэшбэк — да, работает. Сказать, что он определяет сегодня потоки — навряд ли", — пояснил Барзыкин.

Программа туристического кэшбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. Предыдущий этап начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Для стимулирования спроса на поездки во время кризиса Ростуризм 15 марта возобновил программу, в ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в поездки, в том числе и круизы, можно с даты старта продаж и до 1 июля.

Всего на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.