"С 17 марта авиарейсы по маршруту Ереван — Москва — Ереван, выполняемые авиакомпанией FlyOne Armenia, будут осуществляться ежедневно", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Рейсы будут выполняться из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в московский "Внуково".

FlyOne Armenia с 1 марта 2022 года запустила регулярные прямые авиарейсы по маршруту Ереван — Москва 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам), а с 14 марта увеличила частотность до 5 рейсов в неделю.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора, в настоящее время выполняет рейсы в Москву, Стамбул и Лион.