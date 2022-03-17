Фото: Royal Air Maroc / Facebook

«Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», — цитирует ассоциация представителя авиакомпании.

При этом сроки возобновления полетов в Россию не уточняются.

Ранее еще несколько иностранных авиакомпаний приостановили полеты в Россию, среди них – Ethiopian Airlines, Korean Air, Air Astana и другие. Основной причиной отмены стали изменения в правилах авиационного страхования из-за санкций против России.

Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. До этого компания летала в "Домодедово" с 2018 года.