Еще 13 марта, выполняя рейс из Гонконга во Франкфурт (Германия), самолет Cathay Pacific летел через Монголию и Россию. В четверг, согласно FlightRadar24, траектория этого же рейса была построена через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

В Cathay Pacific подтвердили эти данные. "В настоящее время мы не летаем через воздушное пространство России", — говорится в заявлении компании, которое цитирует Bloomberg. "Мы регулярно пересматриваем маршруты наших рейсов внутри компании, а также с учетом информации, предоставленной внешними сторонами", — сказано в заявлении.

Ранее на фоне введения антироссийских санкций облетать РФ начали Korean Air, Japan Airlines и All Nippon Airways.

Так называемые транссибирские маршруты над Россией иностранные перевозчики традиционно использовали для сокращения продолжительности и себестоимости рейсов между Европой и Азией. За это РФ с 1970-х годов взимает с них роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в/из России, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.