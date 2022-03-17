Запрошены допуски к рейсам из городов РФ в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Египет, Израиль, Индонезию, Иорданию, Катар, Китай, Ливан, Маврикий, Малайзию, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Танзанию, Таиланд, Тунис, Турцию, на Мальдивские острова.

Больше остальных допусков запросила AZUR air, в парке которой несколько собственных, зарегистрированных в РФ Boeing, а также "Россия", "Азимут" и Red Wing, у которых есть российские Superjet 100. Эти самолеты, исходя из рекомендаций Росавиации, не подпадают под риски ареста за рубежом.

На более 100 допусков в Тунис претендует Royal Flight, которая ранее объявила о полной остановке зарубежных рейсов. AZUR air попросила увеличить для нее частоту полетов по маршруту Москва-Порламар (Венесуэла). S7 и Nordwind, между тем, запросили допуски в закрытую для российских авиакомпаний Германию: в Бремен, Падерборн, Дортмунд, Нюрнберг.

"Аэрофлот" запросил допуски из Красноярска в Бишкек и Ош (Киргизия), из Москвы — в турецкие Даламан и Бодрум.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации как минимум до 20 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

Ряд российских авиакомпаний, тем не менее, продолжили летать в открытые для них страны, используя "санкционные" самолеты. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы. Ограничения не затрагивают компании, у которых отсутствуют "риски ареста или задержания" авиатехники, отмечало ведомство. Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".

По данным Росавиации на четверг, только шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять полеты за рубеж: в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Совокупная частота их рейсов — около 250 в неделю. Для полетов за рубеж используются в том числе 147 "Суперджетов".

Рейсы в РФ также выполняют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана.