"Только что завершились две международные выставки туристические в Москве, там очень жарко и актуально обсуждались тренды, направления будущего сезона в этот кризисный период. Прогнозируемо, (что будут установлены — ИФ) приоритеты на развитие внутреннего туризма. Третий год подряд 90% наших потребителей на туррынке выбирают внутренние направления", — сказал Барзыкин во время пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Он напомнил, что в 2021 году выездной туризм "отыграл около 10%. "В этом году в связи с нынешней ситуацией в основном будет внутренний туризм. Надеюсь, что будут и въездные направления хотя бы от наших партнеров, коллег из стран СНГ. Абсолютный лидер продаж и бронирований на сегодня — это Сочи. Это не новость, и ранее такая тенденция была", — отметил Барзыкин.

Кроме того, по его словам, популярны в сегменте пляжного, рекреационного, оздоровительного туризма Анапа, Геленджик, Крым.

"Но там сейчас до 20 марта приостановлена работа аэропортов. Логистика такова, что и железнодорожные поезда, по которым дополнительные поезда пускаются, и автомобильным транспортом в общем-то на эти курорты попасть можно. Тем более мы речь ведем о мае, о высоком сезоне. К тому времени я думаю и авиасообщение будет налажено", — подчеркнул вице-президент РСТ.