«С 18 марта «Аэрофлот» планирует начать вывоз Россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна. Авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что оповещение пассажиров проводится по всем контактам, указанным пассажиром в бронировании.

Как сообщалось, к перевозке на вывозные рейсы, организованные «Аэрофлотом», принимаются граждане России, имеющие билеты авиакомпании «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.

По информации Ростуризма, порядка 9 тыс. российских туристов сообщили на портале госуслуг, что не смогли вовремя вернуться на родину, так как их обратные рейсы были отменены. Больше всего россиян застряли в Таиланде, Египте, странах Латинской Америки.