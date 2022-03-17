"В дальнейшем, конечно, цены будут расти на уровне инфляции", — сказал Барзыкин во время пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг. Возможно и динамическое ценообразование, добавил он.

Вице-президент РСТ также сказал, что "много говорят о повышении (цен на туры — ИФ) до 30%, на уровне инфляции. Пока на сегодняшний день можно купить еще по адекватным, тем ценам, которые сегодня есть, без повышения".

16 марта представители туркомпаний в ходе обсуждения перспектив летнего сезона в рамках туристической выставки MITT-2022 заявили, что туристические операторы прогнозируют рост цен на отдых в российских объектах размещения летом 2022 года на 10-30%, некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг либо из-за роста цен на продовольствие предложили туроператорам продавать только размещение с возможностью оплатить питание на месте.