"Суд установил, что в июле 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту "Северо-Эвенск — Магадан". В ходе полета он нарушал правила поведения, препятствовал работе бортпроводников, разбрасывал буклеты и стаканы для напитков по салону, на замечания не реагировал", — говорится в сообщении.

После приземления на борт вызвали сотрудников транспортной полиции, они пресекли хулиганство. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте).

Позже подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел мнение гособвинителя Магаданской транспортной прокуратуры и приговорил местного жителя к обязательным работам.