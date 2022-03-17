"Решением протокола краевого оперативного штаба снимаются "ковидные" ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов, библиотек, музеев", — написал Никонов в своем телеграм-канале в четверг.

Соответствующее постановление губернатора Хабаровского края будет подписано в ближайшее время, уточнил он.

С конца декабря прошлого года для вышеперечисленных учреждений действовало ограничение по посещаемости — 50% от заполняемости залов. После разрешенное количество посетителей увеличили до 70%. Сейчас, в связи с снижением заболеваемости COVID-19, эти ограничения снимаются.

Как сообщалось, в начале марта власти приняли решение отменить QR-коды в торговых центрах, кафе и ресторанах, объектах культуры и спорта. Однако их оставили на спортивных объектах, где планируется более тысячи посетителей единовременно. Также с 5 марта в крае возобновились профосмотры и диспансеризация населения, в том числе детей. Помимо этого, время работы предприятий общественного питания продлили до часа ночи. Также с закрытого режима работы выходят социальные учреждения — до этого времени они работали "вахтовым" методом по 2 недели.