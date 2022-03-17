"Курортный сезон состоится. С учетом того, что много внешних направлений закрыто, думаю, что в этом году будет курортный бум на территории республики. Думаю, наши предприниматели смогут компенсировать все потери", — сказал Аксенов в эфире местного гостелеканала "Крым 24" в среду.

При этом он призвал предпринимателей обратить внимание на качество обслуживания. На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. Пограничные пункты пропуска закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь. Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.