"Перед гостями предстал молодой самец дальневосточного леопарда под номером Leo 225M, который совсем недавно был зарегистрирован научными сотрудниками нацпарка с помощью сети фотоловушек. Новые данные, полученные туристами и переданные ученым "Земли леопарда", показали зверя, который явно не испытывает проблем с охотой", — говорится в сообщении.

Специалисты нацпарка уточнили, что запечатлеть дальневосточного леопарда даже для них — большая редкость. В мире их всего 110 особей. На туристов из Перми эта встреча произвела особенно яркое впечатление.

Молодого леопарда туристы встретили на территории, которая считается участком другого хищника по имени Тайфун (Leo 12M). Так что сотрудники продолжат наблюдать за развитием событий с помощью фотоловушек.

В нацпарке можно встретить не только дальневосточного леопарда, но также амурского тигра, дальневосточного лесного кота, индийскую куницу харза, черного грифа, колонка и несколько видов копытных животных.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". Еще в начале 2000-х годов популяция дальневосточного леопарда насчитывала всего 30 особей. Поэтому были приняты стратегии сохранения краснокнижного животного, которые помогли объединить усилия государственных и общественных природоохранных организаций и помочь сохранению редкого вида. В 2012 году был создан национальный парк "Земля леопарда", который был важным этапом в реализации стратегии.