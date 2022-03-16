"Рейс AZUR air ZF-778 благополучно совершил посадку в Москве. На этом рейсе в Россию вернулись 328 пассажиров из Пунта-Каны", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Об инциденте с задымлением в салоне самолета AZUR air накануне сообщили пассажиры рейса Пунта-Кана — Москва. В пресс-службе компании уточняли, что инцидент произошел при рулении самолета по перрону — экипаж высадил пассажиров, после чего инженеры произвели техосмотр самолета.

AZUR air продолжает программу вывозных рейсов из Доминиканы, Турции, Египта и Вьетнама, отметил представитель компании. Рейсы выполняются на самолетах, зарегистрированных в России.

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour.