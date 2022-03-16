"Наши большие панды Диндин и Жуи, а также их киперы принимают сегодня поздравления. В Московский зоопарк панды приехали в 2019 году. Весь процесс подготовки и перевозки — в фильме "Большое путешествие больших панд", — написала она в социальной сети "ВКонтакте".

Видео с хронометражем почти час рассказывает о том, как и откуда панды попали в Московский зоопарк, как их перевозили и помогали адаптироваться.

Как отмечается в Telegram-канале зоосада, Диндин получила велосипед из бамбука, в который была спрятана морковь. Подписчикам в соцсетях предложили угадать, что же получит в этот день Жуи.

Панды Жуи и Диндин прибыли в Москву из Китая 29 апреля специальным рейсом Почты России. Они пробудут в России до 2034 года.