"Учитывая проблемы безопасности и логистики, министерство культуры РФ и Государственный Эрмитаж решили не отзывать немедленно из Италии те экспонаты, которые только что были представлены на выставках в Милане и в Риме. Их возврат готовится в соответствии с общими договоренностями с учетом политической обстановки и транспортной ситуации", — цитирует Пиотровского сайт "Эрмитажа".

В музее отметили, что в Италии недавно открылись несколько проектов, в которых участвуют произведения искусства из коллекции Эрмитажа: выставка картины Пабло Пикассо "Молодая женщина" в Риме и выставка "Тициан и образ женщины в Венеции XVI века" в Милане.

27 марта завершает работу выставка "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей" в Итальянских галереях Милана, где также представлены экспонаты Эрмитажа.

Пиотровский сообщил, что эти работы готовят к скорому переезду на родину. "Выставки, чей срок подходит к концу, готовятся к возвращению в несколько ускоренном темпе. Эрмитаж благодарит своих итальянских партнеров за понимание. Заметим, что публичное обсуждение деталей этой стороны межмузейных отношений, даже в вульгарном формате, создает угрозу безопасности экспонатов", — сказал директор.

Руководство музея остаётся в тесном контакте с центром "Эрмитаж — Италия", несмотря на то, что его оперативная деятельность приостановлена, и с другими итальянскими партнёрами. Позиция Эрмитажа остаётся неизменной: мосты культуры должны сохраняться, заявлено на сайте музея.

По плану выставка Пикассо должна завершиться 15 мая, выставка Тициана — 5 июня.

В понедельник стало известно, что "Эрмитаж" отменил решение о немедленном возвращении картин из Италии. Генеральный секретарь центра "Эрмитаж — Италия" Маурицио Чеккони получил соответствующее письмо от Пиотровского.

На прошлой неделе "Эрмитаж" попросил два миланских музея вернуть 25 картин до конца марта. Музей сослался на решение министерства культуры РФ, которое потребовало от всех российских музеев отозвать все предметы искусства, экспонирующиеся за рубежом.

3 марта было объявлено о том, что "Эрмитаж Амстердам" разрывает отношения с российским "Эрмитажем" из-за ситуации на Украине. В столице Нидерландов досрочно закрылась выставка живописи, графики, фарфора, книг и текстиля "Русский авангард. Революция в искусстве".