Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Красноярск, Самара и Тюмень.

В настоящее время аэропорт Сочи является временным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. "С началом работы в режиме временного хаба появился дополнительный пассажиропоток. Это жители края и гости региона, которые выбирают Сочи в качестве транзитного пункта. Параллельно идёт подготовка к предстоящему туристическому сезону — массово гости начнут прибывать к нам уже в мае. В настоящий момент мы обслуживаем от 120 бортов в сутки, и это для нас не предел. До конца марта в аэропорту будет введена в эксплуатацию дополнительная зона досмотра, что увеличит пропускную способность на входных группах в аэровокзальный комплекс. Также в планах — сократить время обслуживания воздушных судов", — отметил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров, процитированный в сообщении.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входят в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн человек, что стало рекордным показателем за всю историю его работы. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,7 раза, к "доковидному" 2019 году — в 1,6 раза.