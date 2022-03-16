Весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, вальдшнепов, селезней уток, казарок и гусей в южных районах области (Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий) разрешена с 2 апреля по 11 апреля.

В северных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) на пернатую дичь можно будет охотиться с 9 апреля по 18 апреля.

Срок весенней охоты на селезней уток с использованием живых подсадных уток во всех районах разрешен с 1 апреля по 30 апреля.