"По данным следствия, 15 марта подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело подозреваемого было найдено за пределами комплекса с огнестрельным ранением. Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обстоятельства преступления устанавливаются. Аксай — административный центр Аксайского городского поселения и Аксайского района Ростовской области.