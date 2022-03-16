Учреждения будут обмениваться опытом и информацией, а также проводить совместные межрегиональные мероприятия: конференции, круглые столы, выставки, рекламные туры.

"В настоящее время региональными организациями по туризму обсуждается возможность запуска речного маршрута Калуга — Поленово (Тульская область) в рамках развития инвестиционного проекта "Лето на Оке", — отмечается в сообщении.

Международная туристическая выставка MITT — это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Она разместилась в Московском выставочном центре "Крокус Экспо" на три дня — с 15 по 17 марта. Стенд Калужской области на выставке посвящен 165-летнему юбилею Циолковского, который отмечается в этом году.