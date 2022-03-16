"Египет будет страдать от сокращения потока туристов, повышения цен на продукты питания и увеличения финансовых проблем в результате вторжения России на Украину, — говорится в обзоре Fitch. — Кризис усиливает уязвимость Египта к оттоку инвестиций нерезидентов с локального рынка облигаций в национальной валюте".

"На долю туристов из России и Украины приходится примерно треть туристического потока в Египте, поэтому война замедлит восстановление этого сектора. По нашим оценкам, доходы страны от туризма во втором полугодии 2021 года составили более $6 млрд", — отмечают в Fitch.

Египет также зависит от поставок пшеницы из Украины и России. На две страны приходится почти весь импорт пшеницы Египтом, и замещение этих объемов будет довольно дорогостоящим, говорят аналитики агентства. По оценкам Fitch, в минувшем году Египет импортировал пшеницу на сумму $2,7 млрд.

Египет может поддержать внешнюю позицию за счет повышения процентных ставок и снижения валютного курса, а также обращения за помощью к МВФ, отмечают эксперты агентства.

"В данный момент мы полагаем, что новая программа МВФ вполне вероятна, и ожидаем, что египетский ЦБ поднимет базовую ставку на заседании 24 марта", — говорится в обзоре. Повышение ставки, если оно произойдет, станет первым для страны с 2017 года.

Подъем ставок вместе с повышением цен на продукты питания "может осложнить попытки сокращения дефицита бюджета страны", говорится в обзоре.