«Совет директоров следит за конфликтом между Россией и Украиной, одновременно уделяя внимание безопасности и благополучию наших сотрудников. В связи с дальнейшим обострением ситуации совет принял решение официально покинуть российский рынок. Hyve осознает, какое влияние это окажет на ее коллег, и по-прежнему полна решимости найти решения, которые помогут всем, кого это затрагивает», — говорится в заявлении совета директоров компании.

Компания работает в России с 1991 года, организует 19 отраслевых выставок по тематикам: строительство, транспортировка и логистика, производство промышленного оборудования, туризм, сельское хозяйство и производство продуктов питания и др. Среди них — MosBuild, WorldFood Moscow, TransRussia: международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий и другие. Выставка путешествий и туризма MITT проводится с 1994 года, она является крупнейшей в туристической отрасли России. Она традиционно проходит в марте, накануне старта летнего сезона. В этом году 28-я выставка MITT открылась 15 марта и продлится до 17.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора выставки, в 2023 году MITT состоится, ее организатором станет российское юрлицо.