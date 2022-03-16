"Определить АО "ВАД" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское-Перевальное. 1-й этап"", — говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте регионального правительства.

Как следует из документа, протяженность участка составит 15,8 км. Цена контракта — 15,97 млрд рублей, он должен быть исполнен до конца 2024 года.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года АО "ВАД" распоряжением Аксенова было определено проектировщиком обхода Симферополя. Стоимость контракта составила 1,6 млрд рублей.

В феврале 2022 года Главгосэкспертиза России сообщила об одобрении первого этапа строительства обхода. По данным ведомства, общая протяженность четырехполосной дороги составит 25,2 км. На первом этапе планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, а также установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередачи, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, является единственным исполнителем работ по строительству "Тавриды", которая стала федеральной трассой и создавалась за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.

Шоссе состоит из 8 этапов и идет от Крымского моста на востоке Крыма в Севастополь. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму — около 150 млрд рублей, они уже построены. Продолжается строительство восьмого ("севастопольского") участка.