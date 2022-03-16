В частности, из Кирова в крупнейший естественнонаучный музей России везут остатки местного уникального вида парейазавров — дельтавятии (Deltavjatia rossica).

"Эта коллекция представляет не только большой научный, но и познавательный интерес, поскольку парейазавров вида дельтавятия находят лишь в Кировской области, и увидеть их окаменелости в таком количестве можно только в Кирове, Котельниче (где и находится само местонахождение парейазавров — ИФ) и на этой выставке", — отметила куратор выставки Ольга Стрелкова.

Выставка, организованная при поддержке губернатора и правительства Кировской области, будет работать с 30 марта по 15 мая, уточнили агентству в пресс-службе облправительства.

"Вятские парейазавры — это визитная карточка не только нашего палеонтологического музея, но и региона в целом. Понимая значимость находок в Котельниче, в наш регион специально приезжают люди, интересующиеся прошлым нашей планеты, и это не только ученые. Фонды Вятского палеонтологического музея хранят сотни окаменелых останков доисторических животных, которые объясняют постепенные изменения условий жизни на Земле", — привели в пресс-службе слова главы региона Игоря Васильева.

В свою очередь, директор Вятского палеомузея Алексей Торопов рассказал "Интерфаксу", что в экспозиции "Парейазавры Вятки" в Дарвиновском музее планируется показать девять оригинальных находок Котельничского местонахождения.

Посетители выставки увидят, в частности, два полных скелета дельтавятии и один неполный скелет детеныша — все крепко застывшие в породе. Вес такой находки может достигать 80-100 кг.

Здесь же будут представлены реконструкции внешнего облика этих животных и изображения парейазавров на картинах кировского художника Сергея Канева.

Торопов отметил, что данные экспонаты Вятского палеомузея впервые отправятся в столицу. При этом весьма ценным в совместном с Дарвиновским музеем выставочном проекте является отработка многих современных методических и юридических вопросов, связанных с организацией вывоза музейных предметов основного фонда за пределы музея. В дальнейшем оригинальные находки кировского музея смогут увидеть и в других городах.

"Мы готовим отдельные ящики для каждого экспоната и закупаем упаковочный материал, который будет дополнительно амортизировать на неровностях дороги, а также защищать от механических повреждений и перепадов температуры", — поделился секретами транспортировки директор музея.

Вятский палеонтологический музей расположен в Кирове и имеет филиал в Котельниче, где находится одно из крупнейших в мире местонахождений ископаемых ящеров пермского периода, обитавших на земле 260 млн лет назад в эпоху, предшествующую появлению динозавров.