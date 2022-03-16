"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство "Шереметьево" предприняло ряд управленческих решений: приостановлены инвестиционные проекты, существенно сокращены все непроизводственные расходы", — сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Также, по ее словам, "Шереметьево" приостановило эксплуатацию одной из трех взлетно-посадочных полос — самую отдаленную от пассажирских терминалов ВПП-3. С 15 марта аэропорт приостановил работу терминала D, напомнила Захаренкова.

Всего в "Шереметьево" пять пассажирских терминалов: в южной части расположены D, E, F, в северной — B и С. Терминалы E и F были закрыты еще раньше, чем D: первый — в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, второй — в конце 2021 года в связи с технологическим переоснащением.

По словам Захаренковой, "Шереметьево" также изменило график движения поездов межтерминального перехода, соединяющего южные и северные терминалы: с 15 марта курсирует один из двух поездов.

"Основная задача на данном этапе — это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях, а в перспективе — для обеспечения восстановления и дальнейшего наращивания объёмов пассажирских и грузовых перевозок", — отметила представитель аэропорта.

"Шереметьево" — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Крупнейшая базовая авиакомпания — "Аэрофлот".

АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.